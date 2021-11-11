Uyuşturucu operasyonunda şehit olan polisin cenazesinde 3 yaşındaki kızı gözyaşı göktü

Cenaze törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç, Balıkesir İl Jandarma Alay Komutanı Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, askeri ve mülki erkan ile Güngör’ün mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.