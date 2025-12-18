BIST 11.287
Uyuşturucu operasyonu büyüyor! Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'na yakalama kararı!

uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son aylarda çok sayıda kişi hakkında işlem başlattı.

Bu süreçte aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 10 kişi, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak suçlamalarıyla tutuklandı. Uyuşturucu testi pozitif çıkan TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, bugün Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Bu soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, "etkin pişmanlık"tan tahliye edildi.

Aynı soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartıldı.

