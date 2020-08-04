Uyuşturucu kuryesi kedi hapishaneden kaçtı! Mahkumlara servis yapıyordu

Sri Lanka'da, mahkumlara uyuşturucu, sim kart ve hafıza kartı taşıdığı gerekçesiyle yakalanan kedi, tutulduğu hücreden firar etti. Kurye kedi, geçen cumartesi günü, yüksek güvenlikli Welikada Hapishanesi'nde görevliler tarafından tespit edilmişti.