Uyuşturucu kuryesi kedi hapishaneden kaçtı! Mahkumlara servis yapıyordu
SRİ Lanka'da bir kedi mahkumlara uyuşturucu, sim kart ve hafıza kartı kuryeliği yaptığı için tutuklandı. Uyuşturucu kuryesi kedi, tutulduğu hücreden firar etti.
Sri Lanka'da, mahkumlara uyuşturucu, sim kart ve hafıza kartı taşıdığı gerekçesiyle yakalanan kedi, tutulduğu hücreden firar etti. Kurye kedi, geçen cumartesi günü, yüksek güvenlikli Welikada Hapishanesi'nde görevliler tarafından tespit edilmişti.
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Kedinin boynuna asılı küçük plastik çantada 2 gram uyuşturucu, 2 sim kart ve 1 hafıza kartı bulunduğu bildirilmişti.
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Aruna gazetesinin haberine göre, kurye kedi, tutulduğu hücreden dün kaçtı.
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