Uyuşturucu aramalarında gündem olmuştu Bebek Otel'de yıkım

Uyuşturucu soruşturmasında ünlülerin arama yapılan ve ünlülürin bulunduğu Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'in kaçak kısımları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince, yıkımı gerçekleştirildi.

Otelin kaçak yapılarının tespiti ve alınan karar sonrası harekete geçen belediye ekipleri, sabahın ilk saatlerinde buraya geldi.

Çalışmalara başlayan ekipler, otelin teras katı ile kış bahçesi olarak adlandırılan bölümü kaldırdı.

Otelin VIP bölümünün balkonunu kapatan çatı profilleri de yıkıldı.

Yapının ön cephe ve çatı katında yer alan mevzuata aykırı eklentiler de kaldırıldı.

Bebek Otel'de 2 kez arama yapılmıştı

Beşiktaş'taki otel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, jandarma ekiplerince 10 Ocak'ta yeniden aranmıştı.

Daha önce 5 Ocak'ta da arama yapılan otelde jandarma ekiplerinin çalışması bu kez yaklaşık 3 saat sürmüştü.

Arama çalışmalarına hassas burunlu 6 narkotik köpeği de katılmış, toplanan bazı materyaller delil torbalarına konulmuştu.

