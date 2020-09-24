Uyuşturucu almaya gittiği evden çıkamadı! 4 kişinin tacizine uğradı
İTALYA'da 16 yaşındaki lise öğrencisi dört kişi tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü.
Roma'da yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Desirée Mariottini uyuşturucu satıcısı olan dört kişi ile iletişime geçti. Sonra uyuşturucu almak için olayın meydana geldiği harabe binaya gitti.
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İsimleri Yusuf Salia, Mamadou Gara, Brian Minteh, Chima Alinno isimli gençler, Mariottini'ye uyuşturucu verdikten sonra cinsel istismarda bulundu.
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Dört isim, şiddet uyguladıkları ve cinsel saldırıda bulundukları kızı ölüme terk edip kaçtılar.
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Aldığı darbe ve kanamalar sonrası genç kız hayatını kaybetti. Bazı görgü tanıkları, harabe olan binanın olduğu sitede oturan diğer kişilerin, kızın çığlıklarını duymalarına rağmen bir şey yapmadıklarını söyledi.
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