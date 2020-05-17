Uyurken vücuduzda neler oluyor? 7 şaşırtıcı şey!

1. Göz hareketlerinde artış

Uyku süresince yaklaşık beş farklı aşamadan geçeriz ve beşincisi uykunun en derin olduğu aşamadır.

Hızlı göz hareketlerinin olduğu ve REM dönemi olarak adlandırılan bu aşamada gözler öne ve arkaya sürekli hareket eder ve uyandığınızda bunların hiçbirini hatırlamazsınız.

Genellikle yaklaşık 90 dakika içerisinde uykunun bu aşamasını ulaşılır ve gece boyunca toplam uyku süresinin % 20’si bu beşinci aşamada geçer.

Şimdilik bunun sebebi tam olarak bilinmiyor ancak nöronların uyarılmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor.