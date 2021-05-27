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Uyurken kocasının dehşeti yaşattı! Cinsel organını kesti! Sebebi şok etti

Uyurken kocasının dehşeti yaşattı! Cinsel organını kesti! Sebebi şok etti

VİETNAM'da uyuyan kocasının cinsel organını makasla kesen kadının, olayı yapma sebebi şok etti.

Uyurken kocasının dehşeti yaşattı! Cinsel organını kesti! Sebebi şok etti

Duyanları şoke eden olay Vietnam’da yaşandı. Kıskanç eş kocasının kadın arkadaşları tarafından çok seviliyor olmasına dayanamayınca gözü döndü.

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Uyurken kocasının dehşeti yaşattı! Cinsel organını kesti! Sebebi şok etti

Kocasının uyumasını bekleyen kıskanç eş, eline aldığı makasla 40 yaşındaki adamın penisini kesti. 

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Uyurken kocasının dehşeti yaşattı! Cinsel organını kesti! Sebebi şok etti

Olay sonrası kocasını kanlar içinde görünce de dayanamayan kadın hemen ambulans çağırarak hastaneye götürdü.

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Uyurken kocasının dehşeti yaşattı! Cinsel organını kesti! Sebebi şok etti

Yerel gazete VN Express’de yer alan habere göre, 40 yaşındaki adam acı içinde uykusundan uyandığı sırada neye uğradığını şaşırarak karısının kendisine bunu yapmasına anlam verememiş.

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