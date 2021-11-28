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'Uyurken abim taciz etti' 'Komşumuz 8 yaşındayken tecavüz etti'! Feyza Altun'a gelen ifşalar Twitter'ı olay oldu

'Uyurken abim taciz etti' 'Komşumuz 8 yaşındayken tecavüz etti'! Feyza Altun'a gelen ifşalar Twitter'ı olay oldu

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından takipçilerinin başına gelen taciz ve tecavüzleri paylaştı. Altun'a gelen taciz ifşaları okuyanların kanını dondurdu.

'Uyurken abim taciz etti' 'Komşumuz 8 yaşındayken tecavüz etti'! Feyza Altun'a gelen ifşalar Twitter'ı olay oldu

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun, 824 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından kadınların uğradıkları taciz ve tecavüzleri ifşa etmesini istedi.

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'Uyurken abim taciz etti' 'Komşumuz 8 yaşındayken tecavüz etti'! Feyza Altun'a gelen ifşalar Twitter'ı olay oldu

Altun, takipçilerinden gelen yanıtları Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Mide bulandıran olaylar sosyal medyada olay oldu.

İşte Feyza Altun'un paylaştığı ifşalar...

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'Uyurken abim taciz etti' 'Komşumuz 8 yaşındayken tecavüz etti'! Feyza Altun'a gelen ifşalar Twitter'ı olay oldu
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'Uyurken abim taciz etti' 'Komşumuz 8 yaşındayken tecavüz etti'! Feyza Altun'a gelen ifşalar Twitter'ı olay oldu
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