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Uykunda öleceksin! İstanbul'da doktorun söylediği kelime hayatlarını değiştirdi

Uykunda öleceksin! İstanbul'da doktorun söylediği kelime hayatlarını değiştirdi

İSTANBUL'da aşırı kilolarıyla mücadele eden anne ve kızının hayatı doktorlarının sözleriyle değişti.

Uykunda öleceksin! İstanbul'da doktorun söylediği kelime hayatlarını değiştirdi

Yeme bozukluğu nedeniyle aşırı kilo almaya başlayan ve çeşitli yan hastalıkları ortaya çıkan Filiz Denizman, bir kaç gece üst üste şiddetli göğüs ağrısı ve kusma ile uyanıp sonrasında da kol uyuşması yaşayınca doktora gitti.

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Uykunda öleceksin! İstanbul'da doktorun söylediği kelime hayatlarını değiştirdi

Yapılan muayeneler ve tetkikler sonucunda gece uykusunda 4 kez kalp krizi geçirdiği anlaşılan Filiz Denizman'a kardiyologlar ya ameliyatı olacaksın ya da uykunda öleceksin' deyince ameliyat olmaya karar verdi.

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Uykunda öleceksin! İstanbul'da doktorun söylediği kelime hayatlarını değiştirdi

Sabah'ın haberine göre ameliyata girerken 140 kilogram olan Filiz Denizman, ameliyattan 1 yıl sonra 70 kilograma düştü.

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Uykunda öleceksin! İstanbul'da doktorun söylediği kelime hayatlarını değiştirdi

Zayıflamayı başaran Denizman kiloya bağlı ortaya çıkan kalp rahatsızlığı problemini atlatmış oldu. Ancak aynı problemle kızı da mücadele ediyordu.

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