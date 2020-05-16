Uyku esnasında vücutta gerçekleşen 7 şaşırtıcı şey!
Vücudumuz uyurken tüm fonksiyonlarını kapatmaz, fonksiyonlarını senkronize eder ve bazı garip görevleri yerine getirmekle meşgul olur. İşte biz uyurken vücudumuzun sürdürdüğü değişik fonksiyonlar!
1. Göz hareketlerinde artış
Uyku süresince yaklaşık beş farklı aşamadan geçeriz ve beşincisi uykunun en derin olduğu aşamadır.
Hızlı göz hareketlerinin olduğu ve REM dönemi olarak adlandırılan bu aşamada gözler öne ve arkaya sürekli hareket eder ve uyandığınızda bunların hiçbirini hatırlamazsınız.
Genellikle yaklaşık 90 dakika içerisinde uykunun bu aşamasını ulaşılır ve gece boyunca toplam uyku süresinin % 20’si bu beşinci aşamada geçer.
Şimdilik bunun sebebi tam olarak bilinmiyor ancak nöronların uyarılmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor.
2. Büyüme hormonu salgılanır
İyi bir uyku çekmenin böylesine önemli olmasının sebeplerinden biri de uyku esnasında dokuların, kemiklerin ve kasların oluşumu için ve ayrıca çocukların düzgün gelişimi için gerekli olan büyüme hormonu gibi çeşitli hormonların vücudunuz tarafından salgılanmasıdır.
Büyüme hormonu ayrıca düşük kan şekeriyle mücadele etmek ve metabolizmanızı düzenlemek için de gereklidir.
3. Böbrek fonksiyonları yavaşlar
Gün boyunca böbrekleriniz kan dolaşımındaki toksinleri filtrelemek için çok çalışır ve idrar üretir.Geceleri ise çalışması yavaşlar ve gün içerisinde üretilenden daha az idrar üretir.
Gece boyunca çok fazla tuvalete gitme ihtiyacı duyulmamasının ve sabah uyandığınızda idrarınızın normalden daha sarı olmasının açıklaması budur.
4. Dişlerinizi gıcırdatırsınız
Daha az karşılaşılan bu durumun sebebi stres veya dişlerin düzgün şekilde sıralanmamış olmasıdır.
Çene ağrısına veya çeşitli diğer rahatsızlıklara neden olabilen bu durum diş doktorları tarafından bruksizm olarak adlandırılır.
Uzun vadede diş çürümesi gibi rahatsızlıkları tetikleyebileceği için bir diş doktoruna görünmek çok önemlidir.