Uygunsuz fotoğraflarla sapık komşu kabusu yaşattı! Hercai'nin Elif'i Eda Elif Başlamışlı'nın seti basılınca...
Hercai dizisinde rol alan Eda Elif Başlamışlı’nın komşusuyla yaşadıkları hayatını altüst etti.
Hercai dizisinde Elif karakterine hayat veren Eda Elif Başlamışlı'nın komşusu Suat Ş. genç oyuncuya yapmadığını bırakmadı.
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35 yaşındaki Suat Ş., tanıştığı ve arkadaş olduğu genç oyuncuya bir süre sonra ilan-ı aşkta bulundu. Başlamışlı, genç adamla görüşmeyi kesti.
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Aşkına karşılık bulamayan Suat Ş., oyuncu adına sosyal medyadan hesaplar açıp genç kadının uygunsuz fotoğraflarını yayınlamaya başladı.
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Başlamışlı'nın kapısına dayanan adam, "Seni öldürürüm, benim olacaksın" diye bağırarak tehditler, hakaretler savurdu.
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