TRT ekranlarında büyük beğeni toplayan; Filinta, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Ya İstiklal Ya Ölüm gibi tarihi dizilere bir güçlü yapım daha ekleniyor. Yeni yayın dönemine çok ses getirecek dizilerle girmeye hazırlanan TRT 1, büyük yapımlarından Selçuklu İmparatorluğu’nu anlatacak 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisi şimdiden dikkatleri üstüne topladı.

Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü “Uyanış: Büyük Selçuklu”, 28 Eylül Pazartesi TRT 1’de başlıyor...