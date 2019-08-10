Uyanık hırsız! Diyarbakır'da kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Açıklamada, ''Devam eden çalışmalar neticesinde, bahse konu bölgede 9 Ağustos 2019 Cuma günü icra edilen devriye esnasında bir şüpheli şahsın petrol kuyusundan ham petrolü bidonlara doldurmak suretiyle çalmış ve bu bidonları aracına yüklemeye çalıştığı görülmesi üzerine devriye ekibince olaya müdahale edilerek şüpheli M.N.E. isimli şahıs olaya konu olan aracı ile birlikte olay yerinde yakalanmıştır." denildi.