Uyandığında sorduğu soru herkesi yıktı! Şarkıcı Gökhan Akar ölümden döndü
Şarkıcı Gökhan Akar, 3 gün önce geçirdiği trafik kazasının ardından kendine gelir gelmez sorduğu soruyla herkesi duygulandırdı.
Kastamonu'da 3 gün önce şehit ailesinin ziyaret etmesinin ardından konser alanına giderken trafik kazası geçiren genç şarkıcı Gökhan Akar, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Beyin travması yaşaması nedeniyle doktorları tarafından uyutulan ve konuşması yasaklanan şarkıcıdan iyi haber geldi.
Dün gece sosyal medya hesabı Instagram'da sağlık durumuyla ilgili bilgi verilerek doktorlar tarafından kontrol altına alındığı ve kimseyle konuşturulmadığı bilgisi verilen Akar, bu sabah saatlerinde ilk defa gözlerini açtı.
Trafik kazasının ardından beyin travması geçiren Gökhan Akar, kendine gelir gelmez sorduğu soruyla herkesi duygulandırdı, Akar, uyanır uyanmaz; "Annem öğrendi mi? Söylemeyin çok üzülür" dedi.
Gökhan Akar'ın, sevk edildiği Kastamonu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi bölümünde tedavisi sürüyor.