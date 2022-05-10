'Uyanamıyorum' diyen Burcu Özberk bikinili pozlarıyla nefes kesti! Yaza herkesten önce girdi

'Güneş'in Kızları' dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan oyuncu Burcu Özberk, başrollerini İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük ile paylaştığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisindeki performansı kadar, dizideki partneri Şen ile aşk yaşadığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.