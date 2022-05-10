'Uyanamıyorum' diyen Burcu Özberk bikinili pozlarıyla nefes kesti! Yaza herkesten önce girdi
Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra Erten karakteriyle milyonlarca hayranının kalbine girmeyi başaran oyuncu Burcu Özberk, havalar henüz tam ısınmamasına rağmen yazı erkenden getirdi.
'Güneş'in Kızları' dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan oyuncu Burcu Özberk, başrollerini İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük ile paylaştığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisindeki performansı kadar, dizideki partneri Şen ile aşk yaşadığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.
Özberk, önceki haftalarda ise Murat Kazancıoğlu ile Emirgan'da bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. İkilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı. Murat Kazancıoğlu'nun Burcu Özberk'i düşmesin diye belinden tuttuğu anlar kayıt altına alınmıştı.
Sürekli hakkında aşk haberleri çıkmasına Özberk, "Vallahi hayatımda kimse yok. Olsa niye saklayayım? Saklanacak bir durum yok." demişti.
Özberk "Yazılan isimlerinde hepsi benim için değerli ve sevdiğim insanlar. Aşk güzel bir şeydir, tabii ki ihtiyacımız vardır" diyerek isyan etmişti.