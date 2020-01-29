Üvey anne 14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su döktü

Olay, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 14 yaşındaki I.T., sömestr tatili için babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T (29)'nin yaşadığı eve misafirliğe gitti. Akşam yemeği yendikten sonra üvey annesi Y.T, kendisine yardım etmesi için I.T.'yi mutfağa çağırdı ve kızdan bulaşıkları makineye yerleştirmesini istedi.

I.T., kirli bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgâhın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.'nin başından aşağı döküldü. I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz, olayın kasıtlı yapıldığını söyleyerek Y.T'den şikâyetçi oldu. Y.T, gözaltına alınarak Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı.

3 kere ameliyat edilen I.T.'nin Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık tedavi bölümündeki tedavisi sürüyor. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Özel bölgeme tekme attı"

Hastaneki tedavi süren I. T., "15 tatil için babamın yanına gitmiştim. Üvey annem ile birlikte kalıyorlar. Hamileymiş, bir tane de çocuğu var. İlk gittiğimde bana iyi davrandı. Ama ikinci gittiğimde özel bölgeme tekme attı. Ondan sonra 'Ne yapıyorsun' deyince, bana güldü, kahkaha atmaya başladı. Sonra acıdığını söyledim, oturdum. 'Şaka yaptım bir tanem.' dedi. Ondan sonra bir gün daha geçti. Zaten babam sabah 10'da işe gidip akşam 10'da işten geliyor. Ondan sonra akşam 10'da bir gün sonrasında babam geldi. Oturduk, yemek yedik. Ama yemek boyunca çaydanlıkta su vardı, tüpteydi. Yemeğimizi yerken, yemek olurken çaydanlık hala kaynıyordu. Yemeğimizi yedik, gittik mutfağa. 'Bana yardım edebilir misin' dedi.