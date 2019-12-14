UTC'nin Merve'si Aslıhan Gürbüz yeni hayatını anlattı 4 ameliyat 3 sakatlık geçirmiş
Bir döneme damga vuran dizi Ufak Tefek Cinayetler'de Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, yeni hayatını Instagram hesabından anlattı.
Star Tv ekranlarının fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in yayımlandığı dönem herkesin favorisi haline gelen Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, 6 senede 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık yaşadığını açıkladı. 36 yaşındaki başarılı oyuncu, İstanbul'dan uzaklaşarak kurduğu yeni hayatı ve sağlığına nasıl kavuştuğunu şu sözlerle anlattı:
Psikolojim yerlerdeydi: - ''Tam bir sene önce bugün bir karar vermiştim. İstanbul’dan uzaklaşacak ve sağlığıma kavuşacaktım. Son 6 seneye 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık sığdırmış, yaşımdan beklenmeyecek bir performans ile tüm omurgamı haşat etmiş, bedenimdeki tüm ihtiyacım olan hormon ve vitaminleri tüketmiştim. Üstüne üstlük psikolojim son ameliyatla yerlerdeydi.''
6 senede 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık: - ''Dile kolay 2 bel fıtığı ameliyatı, 2 adet köprücük kemiği platini takma-çıkarma, 1 adet fizik tedavisi, 7 ay süren donuk ve çatlak omuz, bir adet diz kapağında kemik iliği ödemi ve menüsküs yırtığı ve yıllar önceki trafik kazamdan yadigar boyun düzleşmem. Şimdi yazarken bile nefessiz kalıyorum. Nasıl oldu bunlar derseniz ben hepsinin yanıtını biliyorum. Ama nasıl geçti derseniz işte onu anlatırım.''
Sahteliklerden uzaklaştım: - ''İstanbul'u terk edip hayatıma düzenli sporu ve sağlıklı beslenmeyi sokmadım sadece, bana faydası olmayan her türlü eşya ve insanı da hayatıma sokmadım mesela. Sadece tüm sahteliklerden uzak gerçek doğada aylar günler geçirmedim; bana ait olmayan, başkalarının tüm yargılarını asla kabul etmemem gerektiğini ve kusurlarımla önce kendimi kabul etmem gerektiğini öğrendim mesela.''