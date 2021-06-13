'Utanç duyuyorum' demişti! Buket Aydın Emir Sarıgül kameralara yakalandı
40 yaşındaki Emir Sarıgül ve 36 yaşındaki Buket Aydın çifti gazetecilerden kaçmak için denedikleri yöntem işe yaramadı. Çift kameralardan kaçamadı.
Spiker Buket Aydın'ın özel hayatındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Buket Aydın ile Emir Sarıgül ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamıştı.
Aydın, 3sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti.
Buket Aydın'ın, Emir Sarıgül ile barıştığı ve nikah masasına oturacağını ise ilk olarak Bülent Cankurt köşesinden duyurmuştu.