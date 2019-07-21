Üstü açık cami ziyaretçi akınına uğruyor! Gümüşhane'de açık hava ibadeti
GÜMÜŞHANE'nin Kadırga Yaylası'nda 557 yıldır misafirlerini ağırlayan üstü açık cami, görenleri şaşırtmakla kalmıyor aynı zamanda insanların ferah bir şekilde ibadet etmesini sağlıyor.
Deniz seviyesinden bin 800 metre yüksekte yer alan Kadırga Yaylası'nda bulunan üstü açık, çevresi 1,5 metrelik taş duvarla çevrili 557 yıllık çift minareli cami, her yaz olduğu gibi bu yaz da insan kaynıyor. Yayla sezonun başlamasıyla Trabzon ve Gümüşhane'den Kadırga Yaylası'na göçen çok sayıda kişi, bu camide namaz kılıyor.
Gümüşhane'nin Özkürtün, Kürtün, Trabzon'un ise Maçka, Şalpazarı, Tonya ve Beşikdüzü ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen geleneksel 'Kadırga Otçular Yayla Şenliği'ne gelen ziyaretçiler, vakit namazlarını üstü açık camide kılarak, yüzyıllık geleneği sürdürüyor.
Vatandaşlardan Özkan Pekin, üstü açık camide ibadet etme geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Her yıl buraya geliyoruz. Burada namaz kılınırken Allah'ın yüce hikmeti yağmur yağmıyor. Biz de bu geleneği nesilden nesile yaşatmak için çocuğumla burada namazımızı kıldık. Dedelerimizin, atalarımızın tarihini mirasına sahip çıkmak son derece önemli" dedi.
70'li yıllarda da kalabalıktı: Yaylaya üstü açık camide namaz kılmak için geldiğini anlatan Ömer Dural da, "Namaz kılmak için geldik. Sabah hava güzeldi hava bozdu, ama namaz vakti bize tesiri olmadı. İbadetimizi icra ettik. Allah tüm İslam âleminin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Çocukluğum dönemlerinde 70'li yıllarda da bura böyle kalabalıktı. Biz de yine geldik, bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Manevi hazzı bambaşka" diye konuştu.