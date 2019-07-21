Üstü açık cami ziyaretçi akınına uğruyor! Gümüşhane'de açık hava ibadeti

70'li yıllarda da kalabalıktı: Yaylaya üstü açık camide namaz kılmak için geldiğini anlatan Ömer Dural da, "Namaz kılmak için geldik. Sabah hava güzeldi hava bozdu, ama namaz vakti bize tesiri olmadı. İbadetimizi icra ettik. Allah tüm İslam âleminin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Çocukluğum dönemlerinde 70'li yıllarda da bura böyle kalabalıktı. Biz de yine geldik, bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Manevi hazzı bambaşka" diye konuştu.