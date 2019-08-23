Üstsüz fotoğrafları olay oldu Bella Thorne milyonlarca beğeni aldı

Berbat hissediyorum: Öte yandan Thorne tehdit edilmesini, “Son 24 saattir kendi çıplak fotoğraflarımla tehdit ediliyorum. Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum. Birinin, sadece özel bir insanın görmesini isteyeceğim bir şeyi benden aldığını hissediyorum” sözleriyle açıklamıştı.