Usta sanatçı Selami Şahin Corona virüs uyarılarına kulak asmadı! Yürüyüşe çıktı
Coronavirüs salgınının hızla yayılmasından sonra herkes evlerine çekilirken, usta sanatçı Selami Şahin önceki gün Bebek'te yarım maske ile yürüyüş yaparken görüntülendi.
Uzman doktorların 65 yaş üstü olan vatandaşların sokağa çıkmamaları yönünde uyarıları peş peşe gelirken, 71 yaşında olan usta sanatçı Selami Şahin önceki gün Bebek'te taktığı yarım maske ile yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.
Dışarı çıkmayın uyarısını dikkate almayan Şahin, sokakların boşalmasını fırsat bilerek yürüyüşe çıktı. Selami Şahin'i gören sevenleri de hemen fotoğraf çektirme taleplerinde bulundular. Hayranlarını kırmayan ünlü şarkıcı bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Basın muhabirlerine görüntülendiğini fark eden usta sanatçı, "Aman eşim bunları görmesin. Bir dizi yasak koymuştu. Çok kızar, yanarım" dedi.
Selami Şahin Kimdir?
Selami Şahin, 15 Ağustos 1948 tarihinde Yayladağı, Hatay'da Yoncakaya köyünde doğmuştur. Üç'ü kız üç'ü erkek; altı kardeşten dördüncüsüdür.