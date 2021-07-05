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Usta sanatçı İlyas Tetik hayatını kaybetti! Sanat camiası yasa boğuldu

Usta sanatçı İlyas Tetik hayatını kaybetti! Sanat camiası yasa boğuldu

Keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'ten 60 yaşında hayata veda etti

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"Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi bir çok esere imza atan 60 yaşındaki besteci, keman virtüözü İlyas Tetik hayatını kaybetti. Oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken "Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.  Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına da destek veren Tetik'in vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan, Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştır.

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