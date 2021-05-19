Usta sanatçı Erol Keskin son yolculuğa uğurlanıyor: Gülenlere çok kızardı
Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin için ilk tören İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi.
89 yaşındaki ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Keskin dün hayata gözlerini yummuştu. Keskin için son yolculuğuna uğurlanmadan önce İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir tören düzenlendi.
2013'te 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne layık görülen Keskin için düzenlenen törene Erol Keskin'in eşi Suna Keskin kardeşi Cengiz Keskin ve sanatçı dostları katıldı.
Törende Keskin'in Türk bayrağına sarılı tabutu sahneye çıkartıldı. Ardından sahneye çıkanlar yakınları Keskin'i anlattı.
Kardeşi Cengiz Keskin, “Onun böyle sanat camiası tarafından yad edilmesi ve anılması sevindirici bir olay. Allah rahmet eylesin, yeterince yaşamış bir kişi olarak yolu açık olsun” dedi.