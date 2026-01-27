Usta oyuncudan kötü haber! Ali Tutal beyin kanaması geçirdi...
Usta oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Entübe edilen sanatçının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek sevenlerini endişelendiren usta oyuncu Ali Tutal'dan bir kötü haber daha geldi.
EVİNDE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Ünlü sanatçının evinde beyin kanaması geçirdiği ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
HAYATİ RİSKİ VAR
Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Entübe edilen usta sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.
Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakıf, paylaşımında; "Sanatçı dostumuz Ali Tutal'a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
ALİ TUTAL KİMDİR?
1950 yılında Diyarbakır'da doğan Ali Tutal, 2025 yılı itibarıyla 75 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Siyasal İşletme bölümünden mezun olmuştur. Ancak oyunculuk tutkusu onu sinema ve televizyon dünyasına yönlendirmiştir.
Ali Tutal, oyunculuk kariyerine 1976 yılında "İzin" filmiyle adım atmıştır. O günden bu yana 50’den fazla sinema filminde ve 20’den fazla televizyon dizisinde rol almıştır.
Özellikle 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Ali Ekber Elagöz karakteri ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Bu rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve unutulmaz karakterlerden birine hayat vermiştir.
Ayrıca, dublaj süpervizörlüğü de yapan Tutal, doğu aksanlı filmlerde bu alandaki yeteneğini göstermiştir. 1982 yapımı "Yol" filmi, dublaj süpervizörlüğünü üstlendiği projeler arasında yer almaktadır.