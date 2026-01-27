Usta oyuncudan kötü haber! Ali Tutal beyin kanaması geçirdi...

Ali Tutal, oyunculuk kariyerine 1976 yılında "İzin" filmiyle adım atmıştır. O günden bu yana 50’den fazla sinema filminde ve 20’den fazla televizyon dizisinde rol almıştır.

Özellikle 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Ali Ekber Elagöz karakteri ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Bu rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve unutulmaz karakterlerden birine hayat vermiştir.

Ayrıca, dublaj süpervizörlüğü de yapan Tutal, doğu aksanlı filmlerde bu alandaki yeteneğini göstermiştir. 1982 yapımı "Yol" filmi, dublaj süpervizörlüğünü üstlendiği projeler arasında yer almaktadır.