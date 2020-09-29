Usta oyuncu Zihni Göktay İBB Şehir Tiyatroları'ndan 7 aydır maaş alamadığını söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu durumdan haberi olmadığı tahmininde bulunan Göktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Oynamıyorlar. Biz onlara oynamadıkları için para vermedik' derler. O iş öyle değil. Öğretmenlerin maaşı kesildi mi? Böyle şey olmaz. 'Bunlar çalışmadılar' diyor olabilirler. Ama öyle bir çalışmışım ki...''