BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.167,22
HABER /  GÜNCEL

Usta oyuncu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı

Usta oyuncu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı

Türk Tiyatrosunun usta isimlerinden Yalçın Özden'den üzen haber geldi. Beyin kanaması geçiren Özden için ailesi dua istedi.

Abone ol

1980'li yılların unutulmaz isimlerinden olan ve "Figüran Osman" tiplemesiyle hafızalara kazınan Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. 

“DUALARINIZI ESİRGEMEYİN”

Ünlü sanatçısının sağlık durumuna ilişkin açıklama ailesinden geldi. 78 yaşındaki Özden'in ailesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."

YEĞENİNDEN YENİ AÇIKLAMA: "YARIN UYANDIRILACAK"

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Yalçın Özden'in kendisi gibi oyuncu yeğeni Onur Özden, amcasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

ntv.com.tr'ye konuşan Onur Özden, amcasının bilincinin kapalı olduğunu ve dün ameliyat olduğunu ifade etti. Doktorların vücut fonksiyonlarını kullanabileceğini belirttiğini ifade eden Özden, “48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Yarın uyandırmayı bekliyorlar” dedi.

"SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE HAYATINA GERİ DÖNER İNŞALLAH"

“Ancak eskisi gibi olma ihtimali düşük ondan korkuyoruz" diyen Yalçın Özden'in yeğeni "Her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir ameliyat olacak. Sorunsuz bir şekilde hayatına geri döner inşallah. Tek dileğimiz bu" ifadelerini kullandı.

SON OLARAK SEKSENLER'DE ROL ALDI

1947'de Kars'ta dünyaya gelen Yalçın Özden, 1980’li yıllarda "Akıllı Deliler" ve "Eşek Şakası" gibi filmlerde canlandırdığı "Figüran Osman" karakteriyle şöhreti yakaladı. Çocuk yaştan itibaren tiyatroya ilgilisi olduğnu ifade eden ünlü isim, birçok projede boy gösterdi Özden, "Seksenler" dizisindeki Muzaffer karakteri ve "Tatlı Kaçıklar"daki Oktay rolüyle hafızalarda yer etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya karşı açtı! Küresel tarife...
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya karşı açtı! Küresel tarife...
Çaykur Rizespor galibiyet hasretin son verdi
Çaykur Rizespor galibiyet hasretin son verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Abdullah Gül: Bugün Türkiye AB'ye değil, AB Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor
Abdullah Gül: Bugün Türkiye AB'ye değil, AB Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor
Portekizli yıldız Ronaldo Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu
Portekizli yıldız Ronaldo Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu
Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı
Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı
ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı buldu
ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı buldu
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı tutuklandı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ASKON heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ASKON heyetini kabul etti
Yeşil koridor projesinde yeni aşama hedefi
Yeşil koridor projesinde yeni aşama hedefi
CHP Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ihraç edildi
CHP Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ihraç edildi
Bakan Kurum: Hiç kimseyi yuvasız bırakmayacağız
Bakan Kurum: Hiç kimseyi yuvasız bırakmayacağız