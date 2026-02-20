Usta oyuncu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı

Türk Tiyatrosunun usta isimlerinden Yalçın Özden'den üzen haber geldi. Beyin kanaması geçiren Özden için ailesi dua istedi.

1980'li yılların unutulmaz isimlerinden olan ve "Figüran Osman" tiplemesiyle hafızalara kazınan Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

“DUALARINIZI ESİRGEMEYİN”

Ünlü sanatçısının sağlık durumuna ilişkin açıklama ailesinden geldi. 78 yaşındaki Özden'in ailesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."

YEĞENİNDEN YENİ AÇIKLAMA: "YARIN UYANDIRILACAK"

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Yalçın Özden'in kendisi gibi oyuncu yeğeni Onur Özden, amcasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

ntv.com.tr'ye konuşan Onur Özden, amcasının bilincinin kapalı olduğunu ve dün ameliyat olduğunu ifade etti. Doktorların vücut fonksiyonlarını kullanabileceğini belirttiğini ifade eden Özden, “48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Yarın uyandırmayı bekliyorlar” dedi.

"SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE HAYATINA GERİ DÖNER İNŞALLAH"

“Ancak eskisi gibi olma ihtimali düşük ondan korkuyoruz" diyen Yalçın Özden'in yeğeni "Her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir ameliyat olacak. Sorunsuz bir şekilde hayatına geri döner inşallah. Tek dileğimiz bu" ifadelerini kullandı.

SON OLARAK SEKSENLER'DE ROL ALDI

1947'de Kars'ta dünyaya gelen Yalçın Özden, 1980’li yıllarda "Akıllı Deliler" ve "Eşek Şakası" gibi filmlerde canlandırdığı "Figüran Osman" karakteriyle şöhreti yakaladı. Çocuk yaştan itibaren tiyatroya ilgilisi olduğnu ifade eden ünlü isim, birçok projede boy gösterdi Özden, "Seksenler" dizisindeki Muzaffer karakteri ve "Tatlı Kaçıklar"daki Oktay rolüyle hafızalarda yer etti.