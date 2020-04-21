Usta oyuncu Umut Demirdelen'den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı
Usta oyuncu Umut Demirdelen'den sevenlerine kötü haber geldi. Sevilen oyuncu kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alındı.
Yılların usta oyuncusu Umut Demirdelen, sodyum değerlerindeki düşüklük nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncuya 3 kez koronavirüs testi yapıldığı, 3 testin de negatif çıktığı öğrenilirken, tedavi sürecinin olumlu gittiği belirtildi.
Tiyatrocu Nedim Saban, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı: "Hayata sarıl. Neler atlatmadın sen Umudum. Acil şifalar, çabuk iyileş, kavga etmeye değen çok az kişi var şu hayatta."
Umut Demirdelen, 1953 yılında doğdu. Aslen Ankaralı olan Demirdelen, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Askerliğini, 1983 yılında Ankara Mamak Muhabere Okulu’nda Asteğmen olarak yaptı.
Usta oyuncu yakın zamanda Kurtlar Vadisi Pusu'da rol aldı ve burada ‘Amerikalı Üstad’ rolü ile boy göstermişti.