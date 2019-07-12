Usta oyuncu Uğur Yücel'den müjdeli haber! 26 yıl sonra tekrar sahneye dönüyor

Oyunculuk, yönetmenlik ve yazarlığıyla Türk sinemasında iz bırakan isimlerden biri olan Uğur Yücel 1993 yılında kendi yazıp yönettiği tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.