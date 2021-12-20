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Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! Oyuncu oğlu açıkladı: Hastalığı...

Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! Oyuncu oğlu açıkladı: Hastalığı...

Koca Koca Yalanlar, Alemin Kıralı, Yahşi Cazibe, Avrupa Yakası dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! Oyuncu oğlu açıkladı: Hastalığı...

Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Özel Afiyet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! Oyuncu oğlu açıkladı: Hastalığı...

69 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncuyla ilgili oğlu Arda Aydın açıklama yaptı. 

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Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! Oyuncu oğlu açıkladı: Hastalığı...

Oğlu Arda Aydın, " 20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti ' dedi.

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Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! Oyuncu oğlu açıkladı: Hastalığı...

Sanatçı, John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.

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