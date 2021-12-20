Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! Oyuncu oğlu açıkladı: Hastalığı...
Koca Koca Yalanlar, Alemin Kıralı, Yahşi Cazibe, Avrupa Yakası dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Özel Afiyet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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69 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncuyla ilgili oğlu Arda Aydın açıklama yaptı.
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Oğlu Arda Aydın, " 20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti ' dedi.
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Sanatçı, John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.
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