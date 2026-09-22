Usta oyuncu Şerif Sezer'den kötü haber! Ödül töreninde fenalaştı

KIZIYLA BİRLİKTE KIRMIZI HALIDA GÖRÜNTÜLENDİ

"Asmalı Konak", "Çemberimde Gül Oya", "Beyaz Gelincik", "Babam ve Oğlum" ve "Yalı Çapkını" gibi birçok yapımda rol alan Şerif Sezer, Sadri Alışık Ödül Töreni'ne kızıyla birlikte katıldı.