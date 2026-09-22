Usta oyuncu Şerif Sezer'den kötü haber! Ödül töreninde fenalaştı
Sadri Alışık Ödül Töreni'ne kızıyla birlikte katılan usta oyuncu Şerif Sezer, kırmızı halıda röportaj verdiği sırada aniden fenalaştı. Kızının hemen destek olduğu görüldü. Sezer'in sağlıkdurumuna ilişkin açıklama geldi.
Türk sinemasının usta oyuncularından Şerif Sezer, önceki akşam katıldığı Sadri Alışık Ödül Töreni'nde korku dolu anlar yaşadı. Kızıyla birlikte kırmızı halıda objektiflere poz veren Sezer, röportaj sırasında aniden fenalaştı.
Kızının destek olduğu oyuncunun kısa süre sonra toparlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KIZIYLA BİRLİKTE KIRMIZI HALIDA GÖRÜNTÜLENDİ
"Asmalı Konak", "Çemberimde Gül Oya", "Beyaz Gelincik", "Babam ve Oğlum" ve "Yalı Çapkını" gibi birçok yapımda rol alan Şerif Sezer, Sadri Alışık Ödül Töreni'ne kızıyla birlikte katıldı.
Kırmızı halıda kameralara poz veren usta oyuncu, ardından röportaj vermek üzere basın mensuplarının karşısına geçti.
RÖPORTAJ SIRASINDA FENALAŞTI
Sezer, mikrofonların karşısındayken bir anda rahatsızlandı. Annesinin fenalaştığını fark eden kızı, hemen koluna girerek ona destek oldu.
SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yaşanan kısa süreli rahatsızlığın ardından Şerif Sezer'in toparlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.