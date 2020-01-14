Usta oyuncu Recep Aktuğ'dan acı haber! Zeynep Aktuğ vefat haberini duyurdu

Recep Aktuğ Kimdir?

13 Mayıs 1954'de İzmir'in Çeşme İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1973 yılında liseye devam etti sırada Anadolu pop tarzında müzik yaptığı "Gelenek" adlı bir müzik grubu kurdu.