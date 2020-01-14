Usta oyuncu Recep Aktuğ'dan acı haber! Zeynep Aktuğ vefat haberini duyurdu
Bir dönem Kanal D'de yayımlanan fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da Hilmi karakterini canlandıran Recep Aktuğ hayatını kaybetti.
Yıllar önce yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi Önal karakterine hayat veren 65 yaşındaki usta oyuncu Recep Aktuğ vefat etti. İki sene önce hastaneye kaldırılan Aktuğ, KOAH teşhisi konulmuş, sırtındaki iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı ortaya çıkmıştı.
Usta oyuncu Recep Aktuğ'un vefatının haberini kızı Zeynep Aktuğ, sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Aktuğ, "Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" dedi.
Recep Aktuğ'un kişisel sosyal medya hesabından ise "Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun...." mesajı yayımlandı.
Recep Aktuğ Kimdir?
13 Mayıs 1954'de İzmir'in Çeşme İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1973 yılında liseye devam etti sırada Anadolu pop tarzında müzik yaptığı "Gelenek" adlı bir müzik grubu kurdu.