Usta oyuncu Nebahat Çehre vasiyetini hazırladığını itiraf etti: ''Benden sonra rahat etsin''
Usta oyuncu Nebahat Çehre, annesinin vefatının ardından bir karar aldığını belirtti. Yaklaşık 10 yıl önce ''Herkes benden sonra rahat etsin!! diyerek vasiyetini hazırladığını açıklarken, vasiyetin detayları ise merak konusu oldu.
"Aşk-ı Memnu" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi Türk televizyon tarihine damga vuran projelerde unutulmaz karakterlere hayat veren usta oyuncu Nebahat Çehre, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Ayşe Hafsa Sultan' karakterinin ölüm sahnesini yıllar sonra ilk kez izleyen Çehre, şaşırtan bir itirafta bulundu.
"RAHMETLİ ANNEME DE SON KEZ BAKAMADIM"
Dizideki ölüm sahnesini korkusu nedeniyle bugüne kadar hiç izlemediğini belirten usta oyuncu, şunları söyledi:
"Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum."