Usta oyuncu kendini öldürdü! Çarpışma dizisinde şoke eden ayrılık
Perşembe akşamı yayınlanan 17. bölümüyle büyük heyecana sahne olan Çarpışma dizisinde usta oyuncunun kadrodan ayrıldığı ortaya çıktı.
Show TV ekranlarında geçirdiği ilk sezonuyla izleyicileri tarafından büyük beğeni toplayan Çarpışma dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı dizinin yayınlanan son bölümünde beklenmeyen bir ayrılık meydana geldi.
Dizide usta oyuncu Mustafa Uğurlu'nun canlandırdığı Selim karakteri, Cansız'ın kızı Cemre'yi öldürmekle tehdit etmesi nedeniyle kendi canına kıydı. Çarpışma'daki Selim'in ölüm sahnesi dizinin hayranlarını şoke etti. Selim rolündeki Mustafa Uğurlu da Çarpışma'ya 17. bölümde veda etmiş oldu.
Sevilen oyuncu Mustafa Uğurlu kimdir?
Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Mustafa Uğurlu, 25 Kasım 1955 yılında doğdu. İlk olarak, 1993 yılında Turgut Özakman‘ın senaryosunu yazdığı Rıza Beyler adlı dizi ile ekran karşısına çıktı.
Mustafa Uğurlu, 1997 yılında senaryosunu Mustafa Altıoklar ve Metin Kaçan‘ın yazdığı ve yönetmenliğini Mustafa Altıoklar‘ın yaptığı“Ağır Roman” adlı sinema filminde oynadı. 1999 yılı Mustafa Altıoklar yapımı “Asansör” filminde Mustafa Uğurlu, Arzu Yanardağ ile başrolü paylaştı.