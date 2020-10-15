Usta oyuncu İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi Gülser Salman gündem oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman bir mekanın açılışına eşiyle birlikte katıldı. İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi sosyal medyada gündem oldu.
71 yaşındaki Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman 45 yıllık eşiyle görüntülendi. Antalya'da hizmet veren bir mekanın açılışına eşi Gülser Salman ile birlikte katıldı.
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Cansel Kula’nın sahibi olduğu restoranın açılış gecesine Yeşilçam’ın usta isimlerinden İlyas Salman ile oyuncu Muharrem Erdemir de katıldı.
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Okuduğu şiirlerle açılışa renk katan İlyas Salman, gecede kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de geri çevirmedi.
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İlyas Salman geceye eşi Gülser Salman’la katıldı. 45 yıldır evli olan çiftin Devrim adında bir kızları ve Temmuz Ali adında bir oğulları var. Ekran önünde pek görünmeyen Gülser Salman sosyal medyada da gündem oldu.
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