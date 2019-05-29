Usta oyuncu hayatını kaybetmişti! Eşref Kolçak son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Eşref Kolçak, geçtiğimiz günlerde, ''solunum ve organ yetmezliği'' nedeniyle hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak, pazar akşamı, ''solunum ve organ yetmezliği'' nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 92 yaşında hayatını kaybetti. Kolçak, yakınlarının ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Usta oyuncu Eşref Kolçak, yüzlerce sevenin katılımıyla Gemlik Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Gemlik İlçe Mezarlığı’nda daha önce kendi hazırlattığı, 2017'de vefat eden oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi.
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30 yıldır Gemlik’te yaşayan usta sanatçı yaklaşık 3 ay önce ciğerlerinden geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi gördü.
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Daha sonra taburcu edilen Kolçak, eve geldikten 5 gün sonra tekrar rahatsızlanıp Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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