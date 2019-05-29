Usta oyuncu hayatını kaybetmişti! Eşref Kolçak son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Eşref Kolçak, yüzlerce sevenin katılımıyla Gemlik Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Gemlik İlçe Mezarlığı’nda daha önce kendi hazırlattığı, 2017'de vefat eden oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi.