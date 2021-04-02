Usta oyuncu Handan Ertuğrul ölmeden önce 5,5 milyon TL'yi bakın nereye bağışlamış
94 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Handan Ertuğrul'un 5,5 milyon TL'yi ölmeden 10 gün önce bağışladığı yer ortaya çıktı.
Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu, Devlet Tiyatrolarının ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi, Handan Ertuğrul dün 94 yaşında hayatını kaybetmişti. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ertuğrul için Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Handan Ertuğrul ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıştıklarını ve beraber Dolapdere'de göçmen ailelere yönelik bir mekan inşa ettiklerini anlattı.
Demircan, Ertuğrul'un iyi ve mütevazı bir insan olduğunu belirterek, "Bizi bir arada ayakta tutan şey, sanattır. Sanatçılara atfettiğimiz rol, bambaşka. Onları rol model olarak görüyoruz ve bu birliktelikteki sanatçılarımız, kahramanlarımız, onların sahnedeki başarıları kadar, kendi hayatlarındaki rol modeller de bizleri çok derinden etkiliyor. Alnındaki ışıkla seyircisinin gönlünü ısıtmış olan Handan Ertuğrul, gerçek hayatta yardımsever, mütevazı kişiliğiyle iyi insan rolünü hakkıyla yaşamış ve yaşatmıştır. Ben de bunun gerçek bir tanığı ve şahidiyim." dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Handan Ertuğrul'un Türk sahne sanatlarının sembol isimlerinden biri olduğunu ifade ederek, Ertuğrul ailesinin, kültür sanat dünyasında silinmeyecek izler bıraktığını vurguladı.