Usta oyuncu Handan Ertuğrul ölmeden önce 5,5 milyon TL'yi bakın nereye bağışlamış

Demircan, Ertuğrul'un iyi ve mütevazı bir insan olduğunu belirterek, "Bizi bir arada ayakta tutan şey, sanattır. Sanatçılara atfettiğimiz rol, bambaşka. Onları rol model olarak görüyoruz ve bu birliktelikteki sanatçılarımız, kahramanlarımız, onların sahnedeki başarıları kadar, kendi hayatlarındaki rol modeller de bizleri çok derinden etkiliyor. Alnındaki ışıkla seyircisinin gönlünü ısıtmış olan Handan Ertuğrul, gerçek hayatta yardımsever, mütevazı kişiliğiyle iyi insan rolünü hakkıyla yaşamış ve yaşatmıştır. Ben de bunun gerçek bir tanığı ve şahidiyim." dedi.