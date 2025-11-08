Usta isimden kötü haber! Yılmaz Güney'in son hali yürekleri dağladı...
Hülya Avşar, Müjde Ar, Sibel Can, Gülşen Bubikoğlu gibi isimlerle onlarca aynı projede yer alan Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 80 yaşındaki oyuncu, doktor muayenesine gittiğini belirterek KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) teşhisi aldığını açıkladı.
Usta sanatçı, hastalığının nedenini uzun yıllar süren sigara alışkanlığına bağladı, "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım bir baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum."
Yeşilçam dönemine damga vuran isimlerden olan Güney, eski dostlarıyla ilişkilerinin hâlâ sürdüğünü söyledi: