MİT destekli Teşkilat dizisi yayımlandığı ilk günden beri seyircinin ilgiyle takip ettiği bir yapım haline geldi. Yayımlandığı gece yalnızca izleyiciyi televizyon ekranlarına kilitlemiyor sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oluyor. Oyuncularının da oldukça sevildiği Teşkilat'a yeni bir ismin katılması ise heyecanlandırdı.