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Usta gazeteci Behiç Kılıç'ın eşi Peyman Kılıç vefat etti

Usta gazeteci Behiç Kılıç'ın eşi Peyman Kılıç vefat etti

Usta gazeteci rahmetli Behiç Kılıç'ın eşi Peyman Kılıç, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kılıç, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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Gazetecilik mesleğinin duayenlerinden olan rahmetli Behiç Kılıç'ın eşi Peyman Kılıç, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Kılıç, Medikal Park Florya Hastanesi'nde vefat etti.

Peyman Kılıç'ın eşi gazeteci-yazar Behiç Kılıç, 2011 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

İnternethaber ailesi olarak Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

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