BIST 1.086
DOLAR 7,40
EURO 8,80
ALTIN 476,81
GÜNCEL

Uşşaki tarikatı lideri Nurullah'tan müritlerine çağrı! Devletin içine yerleşin...

Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah, müritlerine 'Devletin kontrol mekanizmaları içinde olmaları' çağrısı yaptı. Nurullah, “Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız” dedi.

Tarikat ve cemaatlerle ilgili tartışmalar sürerken Uşşaki isimli tarikat, devlet içerisinde kadrolaşma isteğini açıkça dile getirildi. Daha önce “Birinci Türkiye Cumhuriyeti son buldu” diyen Uşşaki Cemaati şeyhi Fatih Nurullah, müritlerine cemaatin Nurani TV adlı YouTube kanalında seslendi.

Sarık ve cübbe için 'sabırlı olun' dedi

Sözcü'den Ümit Türk ile Batuhan Serim'in haberine göre, “Sarık veya cübbe giymek, resmi işlerimizde engel oluşturuyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz?” sorusu üzerine Nurullah, müritlerine ‘sabırlı olun' dedi ve şu ifadeleri kullandı:

'Hele İslam devleti olsun en güzel sarığı biz saracağız'

O kisveyi taşıyacağım diye devletten, hizmetten, ticaretten kopmak yok. Biz devleti, makamları bıraktığımız zaman oraya ne idüğü belirsizler geliyor.
Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz.

Devletin kontrol mekanizmalarında olalım

- Başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya, Tayyip Bey ‘Bekleyin' dedi. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de… Vakti gelir.

- Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor.

Nurullah, 15 Temmuz sonrası “1. Türkiye Cumhuriyeti son buldu. 2. Osmanlı kuruluyor, Tayyip Bey birinci padişahımız olarak gözüküyor” demişti.

Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum

Uşşaki Şeyhi'nin skandal açıklamalarına İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan sert tepki geldi. Dikbayır “Adam suç işliyor. Bu tür açıklamalar bu ara çok sık olmaya başladı. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum” dedi.

'Bu ilk değil son da değil'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, söz konusu ifadeleri eleştirerek “Bu ilk değil son da değil. Son dönemlerde benzer, Cumhuriyet ve Cumhuriyet değerlerine saldırılar hep görüyoruz. Burada beni çok üzen, Cumhuriyet savcılarının tutumu. Bunlar, bu gücü bu kurumlar işlemediği için alıyor. Eğer yargı ve gerçekten savcılar görevini yapmış olsalar bunlar bu cesarette bu cümleleri kullanabilecek durumda olmaz” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Aşiretlerden PKK'ya operasyon! Kasaba ve çok sayıda köy geri alındı
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş! 18 Ağustos altın fiyatları
65 yaş üstüne Eskişehir'de de yasak geldi! İşte yasak gelen illerin listesi
Ürküten rakamlar! Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 22 milyonu aştı
Selçuk Bayraktar'dan Birgün'e müthiş cevap: Eminiz yine çok seveceksiniz!
Dolar rekor seviyelerde seyrediyor! Gözler Merkez Bankası toplantısına çevrildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Balıkesir'de 3 jandarmanın yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı
Biden'ın açıklamaları iktidara mı yarıyor?
Can Yapıcıoğlu kimdir yaşı kaç Işın Karaca'nın sevgilisi nereli
Ağrı Dağı pislikten geçilmiyor
60 saniyede bugün (17 Ağustos 2020)
Yiğit Marcus Aral kimdir ne iş yapıyor serveti herkesin dilinde
Omar Elabdellaoui'den Mustafa Cengiz'e teşekkür
Berk Oktay kimdir yaşı kaç Berk Oktay'ın sevgilililer kimler oldu?