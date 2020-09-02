Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah nereli eşi kimdir? Uşşakilerin 'devran' zikri
Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizden tutuklandı. Peki Fatih Nurullah kimdir, eşi ve çocukları kimler, aslen nereli, mazisinde neler var? İşte 'devran' zikri ile bilinen Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah hakkında bilinmeyenler.
TÜRKİYE Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın ismini son olarak müridlerine verdiği 'devleti ele geçirin' talimatı ile duydu. Fethullah Gülen'den boşalan kadroları 'ele geçirmek' isteyen Fatih Nurullah, şu günlerde ise çok çirkin bir iddia ile gündemde. Uşşaki Tarikatı'nın lideri olan Fatih Nurullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizden gözaltında. Küçük kızın pedagog eşliğinde poliste verdiği ifadeler kan dondurucu. Peki kimdir bu Fatih Nurullah, Uşşaki tarikatının özelliği ne? İşte merak edilenler:
Öncelikle Fatih Nurullah hakkındaki bilgileri paylaşalım. 58 yaşında olan Fatih Nurullah, İstanbul doğumlu. Babasınının ismi Hasan, annesinin adı Bedriye. Fatih Nurullah baba tarafından aslen Sivas Divriğili.
1973 yılında İstanbul'da Özdemiroğlu ilk okulu, 1976 yılında Kemal Atatürk ortaokulunu bitiren Fatih Nurullah, 1979 yılında Haydarpaşa Erkek lisesinden mezun oldu.
Milli güreşçi : Uşşaki Tarikatı lideri olarak ortaya çıkmadan önce Fatih Nurullah'ın çok farklı bir geçmişi var. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Spor akademisi mezunu olan Fatih Nurullah, Milli güreşçi oldu. Güreş yaptığı dönemde 57 kiloda Türkiye şampiyonluğu ve balkan üçüncülüğü elde etti.