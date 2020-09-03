Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah 12 yaşındaki kıza cinsel istismarı itiraf etti! İğrenç savunma

SAKARYA Kuzuluk'taki dergahında bir müridinin 12 yaşındaki kızını cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah'tan iğrenç itiraflar... "İstersen karım olarak alayım"... "Bu işi örtelim"... "Bu iş ifşa olursa ben daha duramam buralarda. Millete rezil oluruz. Ben insan içine çıkamam ya intihar edeceğim ya gideceğim yani ikisinden birisi..."

Abone ol

12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın her şeyi itiraf ettiği ses kaydı ortaya çıktı. Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde bulunan dergâhta gerçekleşen iğrenç olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Fatih Nurullah ile istismara uğrayan küçük kızın babası F.A. arasında geçen konuşma, şeyh Nurullah'ın çirkin yüzünü gün ışığına çıkardı.

Odatv'nin yayınladığı konuşmada, Fatih Nurullah, baba F.A.’ya yaptıklarının bir kısmını anlatıyor. Kaydın içeriğinde 12 yaşındaki çocuğa yaptığı istismarı itiraf eden Fatih Nurullah, yaptıklarının ortaya çıkmaması için baba F. A.’yı ikna etmeye çalıştı.

'Sevişme diye bir şey yok oğlum öptüm'

Konuşmada “Mehdiyle evlilik” rüyalarından yola çıkarak çocuğun kendisine verildiği zannına kapıldığını söyleyen Fatih Nurullah, babayı “ileri giden bir şey yok”, “insan nefis taşıyor, aramızda nikah konuşmaları geçti, hata etmiş olabilirim”, “bekaretinde sorun yok”, “bana yakışmayacak şekilde öpmüş oldum”, “sevişme diye bir şey yok oğlum, öptüm”, “bu da Allahın bir takdiri” sözleriyle ikna etmeye çalıştı.

'Ortaya çıkarsa intihar ederim ya da bu diyardan giderim'

Telefon konuşmasında “Namusuna, iffetine, bekaretine herhangi bir sorun yok yani anlatabildim mi?” diyen Fatih Nurullah, sözlerini şöyle devam ettirdi: “Şimdi deniyor ki bana Y.A. psikolojik sorunlar çekiyor, bunu pedagoga götüreceğiz. Ondan sonra seni işte hapis yatıracak veya işte ne bileyim ben de dedim ‘kızım bu olduğu zaman yani ben ya intihar ederim ya da bu diyarlarda çeker giderim. Bana başka bir şans bırakmıyorsun’ dedim. Ben bu kadar size aile hukukumuz var. O da dedi ‘insan nefis taşıyor’ böyle konuşmalar geçti aramızda. Nikah vesaire konuşmaları. Ben burada bir hata yapmış olabilir ama ileri giden bir mevzu da yok. Yani bu işi örtelim dedik yani anlatabildim mi?”

'Ben gittim mi tarikat zaten biter'

Baba F.A.’yı ikna etmeye çalışan Fatih Nurullah konuşmasında ayrıca şunları söyledi: “Seni evladımız bildik, ailemiz bildik yani ben inanıyorum ki şimdi ben şu anda aramızdaki hukuktan dolayı ben yani sen canını bu yola koymuşsun yani istesem bile verirsin kanaatindeyim ama şu anda böyle bir durum da yok. Bir an böyle bir şey olmuş yani.

- Bunu bilmiyorum sen büyütüp de tarikatın kafirlerin diline laf sürmek, bu Odatv’ler şunlar bunlar hepsi bizim üzerimize zaten saldırıyor. Başımızda binlerce dert var. Ben gittim mi tarikat zaten biter. Bu kadar hizmetler ortada kaldı. Sen… Ocağına düştük yani… Sen de bizim kardeşimiz olarak, ne bileyim şu anda derdimi sana açayım dedim.

- İnan ileri giden bir şey yok. Söyledim yani. Yukarı çıktım dedim ‘babanın bu işten haberi var mı?’, ‘Var’ deyince, inan bir öpme oldu yani o kadar yani.” Konuşmasına gülerek devam eden Fatih Nurullah, “Onu şimdi uyutup uyutup yanıma getiriyorlar. Şey oluyor…” dedi.

Bu iş ifşa olursa millete rezil oluruz

“Yani eğer al diyorsan alayım bu benim imkanım var” diyen Fatih Nurullah, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğun yaşı ufak. Yaşı şey değil yani ileride belki olur mu bilemiyoruz. Zuhuratlar var mı? Var. Bilmem sen de gördün mü? Onu da bilmiyorum. Sormak ayıp olur sana. Ama şu anda böyle bir durum yok. Yani benim işte Pazar günü H.’ler çıkacak. Ben yani diyorum, ben kaçıp gideyim yani bu Türkiye veya bu iş ifşa olursa ben daha duramam buralarda. Millete rezil oluruz. Ben insan içine çıkamam ya intihar edeceğim ya gideceğim yani ikisinden birisi. Yani şey olsaydı, Allah biliyor… Hava yolları falan açık olsaydı, şimdi ben oradaydım yani.”

'Yerime Mehdi o olur'

Nurullah gülerek “Efendim gel canını alayım diyorsan gel canım burada” dedikten sonra sözlerine “Başka bir şey diyorsan ona da razıyım yani. Ben çıkmaz bir şeyin içine girdim” ifadelerini kullandı. Kızın annesiyle olan görüşmelerinden bahseden Fatih Nurullah, “Görüşmelerimde falan öyle şey de oldu yani ben babasında… gibi bir durum gibi bir mevzu oldu. Yok dedi efendim. Şimdi sinirlidir F.A. sizi öldürür dedi. Öldürürse F.A. öldürsün yani benim yerime mehdi o olur. Valla böyle bir acayip durumdayım” dedi.

'Peygamberimize kadar işi uzatacaklar'

Fatih Nurullah, asıl endişesinin yaşanan skandalın ortaya çıkması olduğunu “Hadi bizim umurlarımızı bırak, tarikat yani Odatv’si, Sözcü gazetesi saldırır şimdi. Peygamberimize kadar işi uzatacaklar. Tarikatçılar diye laflar olacak” diyerek ortaya koydu.

'Sizin de kızınız var'

Fatih Nurullah’ın uzun süren konuşmasının ardından, baba F.A. sadece “Efendim sizin de kızınız var. Yani ben ne derim?” diyebildi. Fatih Nurullah ise “Böyle ileri gitmek veya bir bekaretine, namusuna, iffetine afedersin bir sevişme vesaire uzun bir şey yok. Bir geldi işte sarılıp öpüşme olmuş o kadar yani. O da yani ben günahım neyse çekeyim yani. Varsa gel canımı istiyorsan canım burada” diye yanıt verdi.