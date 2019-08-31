Üsküdar'da zafer bayramı coşkusu

Ekrem İmamoğlu konuşmasında, “Ne güzel değil mi İstanbul'da Bayram kutlamak. Buradan hem Üsküdar'daki coşkulu kalabalığa hem de beni izleyen Avcılar'daki coşkulu kalabalığa selam olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Milletçe İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 97.yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Bir bağımsızlık mücadelesi 30 Ağustos. Türkiye'mizin esaret altına alınmak istendiği bir dönemde 2 mavi gözün ışığında Anadolu'da dimdik ayakta duran milletçe verdiğimiz tam bağımsız Türkiye mücadelesi" dedi.