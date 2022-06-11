Üsküdar'da İETT otobüsü ile iki tur otobüsü çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Toplam 3 otobüsün çarpıştığı zincirleme kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken tur otobüsleriyle yolculuk eden yolcuların kaza esnasında mezarlık ziyaretinde olması daha büyük bir facianın yaşanmasını önledi. Çarpışan otobüslerde ise maddi hasar meydana geldi. Caddenin bir yönü kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı.