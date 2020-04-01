Uşak'ta Vali Kocabıyık kızdı sokaklar boşaldı işte öncesi ve sonrası

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak'ın en işlek caddesinde denetim yaptı sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyardı. Vali Kocabıyık, kurallara uyulmaması halinde daha sert yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı. Bu görüntüler sosyal medyaya düşünce muhalefet partileri Vali Kocabıyık'ı hedefe koydu. Ancak uşaktan gelen son görüntüler Valı Kocabıyık'ın uyarısının ne kadar işe yaradığını göler önüne serdi. Daha önce tıklım tıklım olan sokaklar Kocabıyık'ın o uyarıları sonrası boşaldı... İşte önce ve sonrasıyla Uşak caddeleri...