Uşak'ta Vali Kocabıyık kızdı sokaklar boşaldı işte öncesi ve sonrası
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs salgınına rağmen evde kalmayıp caddelerde adeta dip dibe dolaşan vatandaşları sert bir şekilde uyardı. Muhalefet bu uyarıyı eleştirdi. Ancak o uyarı sonrası Uşak caddelerinin boşalması Kocabıyık'ın tavrının haklı olduğunu gösterdi.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak'ın en işlek caddesinde denetim yaptı sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyardı. Vali Kocabıyık, kurallara uyulmaması halinde daha sert yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı. Bu görüntüler sosyal medyaya düşünce muhalefet partileri Vali Kocabıyık'ı hedefe koydu. Ancak uşaktan gelen son görüntüler Valı Kocabıyık'ın uyarısının ne kadar işe yaradığını göler önüne serdi. Daha önce tıklım tıklım olan sokaklar Kocabıyık'ın o uyarıları sonrası boşaldı... İşte önce ve sonrasıyla Uşak caddeleri...
Uşak Valisi Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde halkın kalabalık olduğu alanlarda yaya trafiğinin sınırlandırılacağını açıkladı. Kentin yaya olarak en kalabalık yeri olan İsmet Paşa Caddesinde inceleme yapan Vali Kocabıyık, birbirlerine yakın kişileri görünce hem kızdı hem de sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Vali Kocabıyık'ın o uyarısından önce Uşak'ın ana caddelerinde insan kalabalığı bu haldeydi.
Koronavirüs salgınına rağmen insanlar adeta birbirleriyle bitişik halde dolaşıyordu.