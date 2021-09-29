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Uşak'ta müthiş keşif! Kayaların içini gören inanamadı:400 tane bulundu

Uşak'ta müthiş keşif! Kayaların içini gören inanamadı:400 tane bulundu

UŞAK'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ni çevreleyen vadinin sarp yamaçlarında yapılan kazılarda ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.

Uşak'ta müthiş keşif! Kayaların içini gören inanamadı:400 tane bulundu

Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelenlerin yerleştiği, daha sonra Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan, derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde kurulu Blaundos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

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Uşak'ta müthiş keşif! Kayaların içini gören inanamadı:400 tane bulundu

Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Can başkanlığında devam eden kazılarda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait birçok eser gün yüzüne çıkartıldı.

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Uşak'ta müthiş keşif! Kayaların içini gören inanamadı:400 tane bulundu

Bu yılki çalışmalar, antik kentin etrafını çevreleyen derin vadilerin yamaçlarındaki nekropol alanlarında yoğunlaştırıldı.

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Uşak'ta müthiş keşif! Kayaların içini gören inanamadı:400 tane bulundu

Kazılarda, yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen, duvarları özel motiflerle süslenmiş tek ve çok odalı 400 kaya mezarı tespit edildi.

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