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Uşak'ta iki ayrı evde doğal gaz patlaması oldu! 5 kişi yaralandı

UŞAK'ta iki binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Feci olayda 5 kişi yaralanırken, binalarda da hasar meydana geldi.

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Uşak'ta iki evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak'taki iki binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu.

Olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

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