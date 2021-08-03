Uşak'ta 2 yangın birden! Ekipler seferber oldu: 1 kişi gözaltına alındı
UŞAK'ta art arda çıkan 2 orman yangını için ekipler seferber oldu. Yangınlarda hektarlarca alan küle döndü.
Yangınlardan biri Uşak merkeze bağlı Aybey Mahallesi çokkozlar mevkiinde bir tarlada çıktı. İddialara göre Musa Şahbaz, İsmail Karcıgil’e ait tarlada biçerdöver ile çalışırken henüz bilinmeyen sebepten biçerdöver alev aldı.
Tarlaya sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yan tarafta bulunan ormana sıçradı.
Olay yerindeki vatandaşlar, orman işletme müdürlüğüne ihbarda bulundu.
İhbarlar üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal, 8 ilk müdahale aracı, 4 iş makinası, Uşak İtfaiyesine bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal, 2 iş makinası ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 toma olay yerine sevk edildi