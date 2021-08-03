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Uşak'ta 2 yangın birden! Ekipler seferber oldu: 1 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta 2 yangın birden! Ekipler seferber oldu: 1 kişi gözaltına alındı

UŞAK'ta art arda çıkan 2 orman yangını için ekipler seferber oldu. Yangınlarda hektarlarca alan küle döndü.

Uşak'ta 2 yangın birden! Ekipler seferber oldu: 1 kişi gözaltına alındı

Yangınlardan biri Uşak merkeze bağlı Aybey Mahallesi çokkozlar mevkiinde bir tarlada çıktı. İddialara göre Musa Şahbaz, İsmail Karcıgil’e ait tarlada biçerdöver ile çalışırken henüz bilinmeyen sebepten biçerdöver alev aldı. 

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Uşak'ta 2 yangın birden! Ekipler seferber oldu: 1 kişi gözaltına alındı

 Tarlaya sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yan tarafta bulunan ormana sıçradı.

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Uşak'ta 2 yangın birden! Ekipler seferber oldu: 1 kişi gözaltına alındı

Olay yerindeki vatandaşlar, orman işletme müdürlüğüne ihbarda bulundu. 

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Uşak'ta 2 yangın birden! Ekipler seferber oldu: 1 kişi gözaltına alındı

İhbarlar üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal, 8 ilk müdahale aracı, 4 iş makinası, Uşak İtfaiyesine bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal, 2 iş makinası ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 toma olay yerine sevk edildi

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