Uşak'ta 2 yangın birden! Ekipler seferber oldu: 1 kişi gözaltına alındı

Yangınlardan biri Uşak merkeze bağlı Aybey Mahallesi çokkozlar mevkiinde bir tarlada çıktı. İddialara göre Musa Şahbaz, İsmail Karcıgil’e ait tarlada biçerdöver ile çalışırken henüz bilinmeyen sebepten biçerdöver alev aldı.