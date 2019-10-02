Uşak'ta 13 yıl sonra gelen cinayet itirafı kuyudan ceset çıktı

Arama çalışmalarına yeniden başlandı

Mehmet Yobaz'ın cesedini bulmak üzere başlatılan ve dün akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına, bugün saat 11.00'de yeniden başlandı.Yobaz'ın cesedinin atıldığı iddia edilen kuyunun içindeki su, Uşak Belediyesinden temin edilen vidanjör ile çekildi. Kepçe yardımıyla kuyunun zeminine ulaşılmaya çalışılıyor.

Korkudan konuşamamış

Bu arada 2006 yılında 5 yaşındayken dedesinin öldürülmesine tanıklık eden ve geçen hafta polise giderek olayı anlatan S.A'nın, 13 yıldır, korkusundan sustuğu öğrenildi.

S.A'nın annesi tarafından bir aylıkken dedesine terk edildiği, bu sürede olay nedeniyle tutuklanan A.A. ile yaşamak zorunda kaldığı, birkaç ay önce annesiyle bir araya geldikleri ve cinayeti annesine anlatınca olayın ortaya çıktığı öğrenildi.