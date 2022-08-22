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Uşak organize sanayide yangın! İplik fabrikasından alevler yükseliyor

Uşak organize sanayide yangın! İplik fabrikasından alevler yükseliyor

UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yoğun dumanlar yükselmeye devam ederken itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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Edinilen bilgiye göre; sabah saat 08.30 sıralarında Uşak Tekstil OSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinden iplik üretimi yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Yükselen dumanların kentin birçok noktasından görülebilen yangına, Uşak Belediyesi, Uşak Tekstil OSB ve Uşak Deri ve Karma OSB itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediyor.

2 saattir alevlerle mücadele ediliyor

Bir taraftan yangına müdahale edilirken, diğer taraftan ise yanan iplik fabrikasındaki ürünlerin tahliyesine devam ediliyor.

Çok sayıda ekibin katılımıyla yaklaşık 2 saattir yoğun bir şekilde müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor.

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